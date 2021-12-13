Elon Musk'tan Jeff Bezos'a yanıt: İnsanların ölmesi gerek

Elon Musk, yaşlanma karşıtı teknolojilere yönelik fikirlerini açıkladı. Tesla CEO'su, insanların ölmesi gerektiğini söyledi.

Jeff Bezos, geçtiğimiz aylarda Amazon'un CEO'luk koltuğundan istifa etmiş ve uzay başta olmak üzere farklı alanlara yönelmişti.

Bezos, Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirmenin yolunu keşfetmek amacıyla bir biyoteknoloji şirketine yatırım yapmıştı.

Bezos tarafından yatırım yapılan ve 2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Altos Labs, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu.

ELON MUSK'TAN BEZOS'A YANIT

Uzay firması SpaceX’in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, yaşlanma karşıtı teknolojilere yönelik fikirlerini açıkladı.

Musk, insanların daha uzun yaşamasını veya ölümsüz olmasını sağlamanın tehlikelerine dikkat çekti.

İnsanların ölmesi gerektiğini savunan Elon Musk, "Ölmek bizim için önemli, çünkü insanlar çoğu zaman fikirlerini değiştirmez, öylece ölür. Sonsuza kadar yaşarsanız, yeni fikirlerin başarılı olamayacağı çok kemikleşmiş bir toplum haline gelebiliriz." dedi.

Gazeteci Joanna Stern’in, "Şu sıralar Twitter’da yaşça büyük kişileri tiye aldığınızı görüyorum. Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz veya bizim bilmediğimiz gizli bir teknoloji mi var?" sorusuna yanıt veren Elon Musk, şu ifadeleri kullandı:

"GİZLİ TEKNOLOJİDEN HABERİM YOK"

"Yaşlanmayla mücadele için herhangi bir gizli teknolojiden haberdar değilim. Ve gerçekten çok uzun bir süre yaşamak için uğraşmalı mıyız, bilemiyorum."