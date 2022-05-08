Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
527.635
-3.35%
BTXN Coin
15.16
2.29%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına uyarı: Sizi aşırı çalıştıracağım

    Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile Twitter çalışanlara ağır çalışma temposuna hazırlıklı olmalarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına uyarı: Sizi aşırı çalıştıracağım

    Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

    2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

    Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformun düşük kâr marjını yeniden yükseltmek için bazı değişiklikler yapacak.

    "Çok çalışmaya hazır olun"

    Elon Musk, kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarında endişe yarattı. “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az.” diyen Musk, çalışanların iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyalini verdi.

    elon musk twitter

    Kendisinin de daha da çok çalışacağını vurgulayan Musk, “Twitter’ın satışı tamamlanırsa şirket ağır yazılım mühendisliği, tasarım ve server donanımlarına çok fazla odaklanacak.” ifadelerini kulllandı.

    Tesla CEO'su, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını, fakat zaman içinde çalışan sayısının yine artacağını da sözlerine ekledi.


    İlginizi Çekebilir

    Erzincan'daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı
    3. Sayfa

    Erzincan'daki hırsız, polisin kamera takibiyle yakalandı

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi
    3. Sayfa

    Hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi

    Görüş Bildir