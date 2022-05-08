Elon Musk'tan Twitter çalışanlarına uyarı: Sizi aşırı çalıştıracağım

Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile Twitter çalışanlara ağır çalışma temposuna hazırlıklı olmalarını söyledi.

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformun düşük kâr marjını yeniden yükseltmek için bazı değişiklikler yapacak.

"Çok çalışmaya hazır olun"

Elon Musk, kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarında endişe yarattı. “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az.” diyen Musk, çalışanların iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyalini verdi.

Kendisinin de daha da çok çalışacağını vurgulayan Musk, “Twitter’ın satışı tamamlanırsa şirket ağır yazılım mühendisliği, tasarım ve server donanımlarına çok fazla odaklanacak.” ifadelerini kulllandı.

Tesla CEO'su, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını, fakat zaman içinde çalışan sayısının yine artacağını da sözlerine ekledi.