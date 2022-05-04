Elon Musk'tan, ücretli Twitter hamlesi

Daha önce Twitter'la para için ilgilenmediğini belirten Amerikalı milyarder, sosyal medya platformunun ücretli kullanımına ilişkin değişiklikler planlıyor.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, teknoloji dünyasının gündemini uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

Twitter'da bazı özellikleri ücretli yapmak isteyen Musk'ın, doğrulanmış Twitter hesaplarından tweet yerleştirmek veya alıntı yapmak için üçüncü taraf web sitelerinden ücret almayı düşündüğü şeklinde haberler çıkmıştı.

Ücretli hale getirecek

Musk'ın, sosyal medya platformunu şimdi de hem iş insanları hem de hükümet görevlileri için ücretli hale getirmesi bekleniyor.

Bu hamle, 25 Nisan'da Twitter Yönetim Kurulu ile Musk arasında yapılan 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ardından geldi.

Sıradan kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacak

Musk, Twitter'ın "sıradan kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacağını, ancak ticari ve devlet kullanıcıları için küçük bir maliyeti olabileceğini" söylüyor.

Konuya yakın kaynaklar, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, "Musk'ın, Twitter'ın yalnızca üç yıl özel şirket olarak yönetilebileceğini" dile getirdiğini aktardı.

"Twitter ile para için ilgilenmiyorum"

50 yaşındaki Amerikalı milyarderin, bu süreçten sonra Twitter'ı kamu mülkiyetine döndürebileceği konuşuluyor.

14 Nisan'da yaptığı açıklamada Musk, söz konusu şirketle para için ilgilenmediğini, daha çok şirketin çalışma şeklini değiştirmekle ilgili olduğunu dile getirmişti.

Mail'in haberine göre; dünyanın en zengin insanı, Twitter'ı işaret ederek, "Para kazanmanın bir yolu değil. Ekonomi ile hiç ilgilenmiyorum." demişti.

8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Twitter anlaşmasının önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor ve şimdiden önemli tartışmalara yol açmış durumda.

Geçen hafta Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının ardından 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattığını açıklamıştı.