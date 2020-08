EMUI 10.1 ile Huawei modellerine gelecek yenilikler

Geçtiğimiz mart ayında tanıtımı yapılan ve Huawei’nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1, kademeli olarak akıllı telefonlara dağıtılacak. İşte güncelleme ile gelen yenilikler.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonların birçoğu, android işletim sistemini kulllanıyor. Ancak bu durum, telefonların hepsinde aynı arayüz tasarımının kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi geliştirdiği android tabanlı arayüzleri kullanıyor. Huawei ise kendi modellerinde EMUI arayüzünü tercih ediyor.

Bu yılın mart ayında Huawei P40 Serisi’nin tanıtımında bilgisi verilen ve Huawei’nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1'in dağıtımına kademeli olarak başlandı.

EMUI 10.1 güncellemesini ilk olarak Mate 30 Pro, Mate Xs, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, nova 5T, Huawei Y7p, Huawei P40 lite E ve Huawei P40 lite modelleri alacak.



EMUI 10.1 İLE GELECEK YENİLİKLER

Grafik arayüzdeki geliştirmeler

EMUI 10.1 ile Huawei, gökyüzünün değişen tonlarını yansıtan canlı renklerle Her Zaman Açık Ekran özelliği'ni (Always on Display) daha fazla model için kullanıma sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca EMUI 10.1'de üç farklı parmak izi kilit açma için toprak, ateş ve su unsurlarından esinlenen animasyonlar görecekler. Cihazın ekranını her iki taraftan içeri doğru kaydırarak, uygulamaların kısa yollarını gösteren bir yeni Çoklu Pencere işlevi de EMUI 10.1 ile kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcılar aynı anda iki uygulama üzerinde; görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyip bırakarak çalışabilecek. Ayrıca kayan bildirimler, mevcut uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan mesajlara yanıt vermeyi kolaylaştıracak.

Huawei Share

Başlangıçta akıllı telefonlar ve PC'ler arasında yüksek hızlı veri aktarımlarını gerçekleştirmek için sunulan Huawei Share; artık akıllı telefonlar, PC, akıllı hoparlörler, tabletler ve daha fazlası dahil olmak üzere cihazlar arasında veri aktarımını daha kolay hale getirecek.

Çoklu Ekran İş birliği

EMUI10 ile tanıtılan Çoklu Ekran İş Birliği, Huawei akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar arasında her iki cihazın da tek bir ekranda kullanılabilmesini sağlayacak şekilde ara bağlantıyı kolaylaştırıyordu.

EMUI 10.1, bu uygulamaya PC'de sesli veya görüntülü aramaları cevaplama, akıllı telefondaki dosya ve bağlantıları açmak için PC uygulamalarını kullanma ve hatta telefonun bilgisayardaki hücresel internet bağlantısını tek bir dokunuşta kullanma gibi gelişmiş özellikler getiriyor.

Cihazlar Arası Fotoğraf Galerisi

Huawei mobil ekosistemi, kullanıcıların Cihazlar Arası Fotoğraf Galerisi aracılığıyla farklı platformlardaki görüntülere erişmesine olanak tanıyor. Örneğin, cihazlar, aynı Wi-Fi ağı üzerinde aynı Huawei Kimliği ile bağlı ise, bu özellik bir kullanıcının akıllı telefonunda bulunan fotoğraflara, dizüstü bilgisayarının ekranında göz atıp, klasörler arası arama yapmasına yardımcı oluyor.

EMUI 10.1'in telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar>Sistem ve Güncellemeler>Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.