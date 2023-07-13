En çok siber saldırıya uğrayan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada Geçen yılın siber saldırı verileri açıklandı. Verilere göre, en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler de açıklandı.

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Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

En çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler

Geçen yılın siber saldırı verileri açıklandı. Verilere göre, en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler de belli oldu.

Antivirüs yazılım şirketi ESET verilerine göre, en çok siber saldırıya maruz kalan işletim sistemi Android oldu.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde Android cihazlarda en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler şöyle:

Brezilya (%8,5)

Ukrayna (%7,6)

Meksika (%7,3)

Rusya (%6,6)

Türkiye (%5)

ABD (%4)

Siber suçlular geçmişte ağırlıklı olarak masaüstü cihazlara ve yazılımlara odaklanırken, artık akıllı telefonlara odaklanıyor. Çünkü akıllı telefonlarda özellikle şirketlerin çalışanlarına uyguladıkları güvenlik hizmeti bulunmuyor.

Bu nedenle de siber saldırganlar çok rahat telefondan çalışanların şirket verilerine erişebiliyor.