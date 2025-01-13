Endonezya'da iPhone yasağı sürüyor: İşte son gelişmeler

Haber Merkezi

Apple, Endonezya'da iPhone 16 satış yasağıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Ülkenin yerel içerik şartlarını yerine getiremeyen Apple, iPhone 16'ları Endonezya'da satamayacak.

YEREL ÜRETİM ŞARTI

Endonezya, yabancı şirketlerin ülkede satış yapabilmesi için ürünlerinde belirli bir oranda yerel içerik kullanmasını zorunlu kılıyor. Apple, bu şartı iPhone 16 için yerine getiremediği için telefonun satışı yasaklandı.

Apple, Endonezya'nın Batam Adası'nda AirTag üretimi için bir fabrika kurmayı kabul etti. Ancak, bu yatırım iPhone'lar için gereken yerel içerik şartını karşılamaya yetmiyor.

İPHONE 16 YASAĞI DEVAM EDİYOR

Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Apple'ın iPhone 16'yı satabilmesi için Endonezya'da iPhone bileşenleri üretmesi gerektiğini belirtti.

Apple, Endonezya pazarında iPhone 16 satabilmek için yerel üretim stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.