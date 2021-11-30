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    Ericsson, yıl sonunda 660 milyon 5G aboneliği bekliyor

    Ericsson, Çin ve Kuzey Amerika'da beklenenden daha güçlü talep nedeniyle, yıl sonunda küresel 5G aboneliklerinin 660 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.
    • REUTERS
    • 30.11.2021 - 15:22
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    Ericsson, yıl sonunda 660 milyon 5G aboneliği bekliyor

    Bir zamanların efsane telefon üreticisi olarak ülkemizde de oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Ericsson, artık başka dallara yatırım yapıyor.

    Son dönemlerde makine öğrenimi, yapay zeka ve 5G konuları üzerinde yoğunlaşan İsveçli marka, aynı zamanda bünyesine yeni şirketler katıyor.

    Ericsson, Çin ve Kuzey Amerika'da beklenenden daha güçlü talep nedeniyle, yıl sonunda küresel 5G aboneliklerinin 660 milyona ulaşacağını söyledi.

    2027'DE 4,4 MİLYAR 5G ABONESİ OLACAK

    Daha önce, 2021 yılı için 580 milyon abonelik öngören marka, aynı zamanda 2027'nin sonuna kadar 4,4 milyar 5G aboneliği beklediğini ve tüm mobil aboneliklerin neredeyse yarısının 5G olacağını belirtti.

    Ericsson, iki yılda bir yayınladığı mobilite Raporunda, Çin ve Kuzey Amerika'daki güçlü talebin kısmen 5G cihazlarının fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi.

    ericsson

    5G, 2027'de abonelikler açısından baskın mobil erişim teknolojisi haline gelecek olsa da Ericsson, 4G aboneliklerinin 2021'in 4. çeyreğinde zirveye ulaşacağını ve ardından abonelerin 5G'ye geçişiyle birlikte düşüşün geleceğini söylüyor.

    5G teknolojilerinde Çinli Huawei ve Finlandiyalı Nokia ile rekabet eden Ericsson, 2027'de dünya nüfusunun yüzde 75'inin 5G kapsama alanına gireceğini ekledi.

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