Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı

Apple, şirketi 17 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla eski bir çalışanına karşı dava açtı.

ABD'li teknoloji devi Apple, şirketi 10 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla şimdilerde eski bir çalışanıyla uğraşıyor.

Eski Apple çalışanı; Apple'ı hırsızlık, komisyon alma ve kara para aklama yoluyla milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Dhirendra Prasad ismindeki çalışan, hakkında açılan davadaki iddialara göre, telefon ve posta dolandırıcılığı yapmak, komplo ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak gibi suçlara karıştı.

Prasad, ayrıca vergi kaçırma ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor.

Suçunu kabul etti

Kaliforniya Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, sanık komisyon almak, fazla fatura kesmek, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı hizmetler için ödeme yapmasını sağlamak gibi hileli işlemler yaptığını kabul etti.

10 yıl Apple'da çalıştı

Aralık 2008 ile Aralık 2018 arasında Apple'da Küresel Hizmet Tedarik Zinciri departmanında çalışan Prasad'ın, tüm bu suçlamalara konu olan faaliyetleri bu tarih aralığında yaptığı söyleniyor.

Apple'dan çaldığını Apple'a sattı

Soruşturma; Prasad'ın, Apple'ı dolandırmak için çoğunlukla şirket tarafından satın alınmış parçaların yeniden satılmasını içeren bir plan kullandığını ortaya çıkardı.

Eski çalışan, Apple'daki parçaları çalıp tedarikçilere gönderiyordu. Ardından bu mallar paketlenerek yeniden Apple'a satılıyordu.

Sanık, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Mahkemenin nihai kararı ise önümüzdeki ilkbaharda açıklanacak.