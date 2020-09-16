Eski çalışanından Facebook'a uyarı: Siyasi manipülasyonlara karşı kayıtsız kalma

Eski bir Facebook çalışanı, sosyal paylaşım platformu Facebook'u, küresel siyasi manipülasyonları önemsememek ve sahte hesaplara karşı yeterince önlem almamakla eleştirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken, gözler sosyal medyanın üzerinde.

Facebook’tan kovulan eski veri bilimcisi Sophia Zhang’ın, kurum içi hazırladığı bir rapor basına sızdırıldı.

FACEBOOK YETERSİZ KALIYOR

6 bin 600 kelimelik raporda Zhang; Facebook’un genellikle sıradan sahte hesaplara odaklandığını, ancak bu sırada yabancı devletlerin platformu siyasi amaç için kötüye kullandıklarını söylüyor.

Ayrıca Facebook'un, siyasi manipülasyonları önleme konusunda ağır ve yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Honduras, Azerbaycan, Hindistan gibi ülkelerde gerçekleşen yaygın siyasi manipülasyonların yeterince araştırılmadığı savunulan raporda; ABD, Brezilya ve İspanya’da da kapatılan milyonlarca sahte hesabın ifşa edilmediği yer alıyor.

FACEBOOK SORUMLULUĞU REDDEDİYOR

Raporda, Zhang'ın “Biliyorum, ellerimde kan var” şeklinde ifadesinin yer aldığı belirtilirken, Facebook’un ABD ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetlerin sorumluluğunu reddettiği değerlendirilmesi yapıldı.

Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen da Twitter hesabından, Zhang’ın rapordaki iddialarını hafife alarak, "Biz küresel olarak en acil ve zararlı tehditleri önceliyoruz, ‘sahte beğeniler’ bunlara dahil değil.” ifadelerini paylaştı.

YÖNETİMLE ANLAŞMAZLIK YAŞAYIP KOVULDU

Zhang’ın, şirketin öncelikleri ve yaygın şekilde devam eden manipülasyonlar hakkında yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle eylül başında Facebook'tan kovulduğu söyleniyor.