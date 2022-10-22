Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor

Eskiden aldığınız ve zamanla modası geçen eski telefonlarınızın yüksek fiyatlardan değerlendirilebileceğini biliyor muydunuz? İşte çıkış fiyatına göre uçuk fiyatlarda satılan telefon markaları.

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte insanların ihtiyaçlarını karşılaması için seçtikleri telefonlarda süratle değişiyor. Teknolojide de modaya ayak uydurmak isteyenler neredeyse her yıl telefon değişimine gidebiliyor.

Peki 10-20 yıl önce bir kenara attığınız eski telefonunuzun altın değerinde olabileceğini biliyormuydunuz?

Birçok alışveriş sitesinde eski telefonlar rağbet görüyor ve alıcısı da bir hayli fazla.

Birinci nesil iPhone için 725 bin TL

Bu hafta içerisinde açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödendi.

Eski telefonlara gösterilen rağbet sayesinde iyi bir kar elde etmekte mümkün hale geliyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok bakılan eski telefonlar ve onların satış fiyatları:

Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

iPhone - £542,55 (11 bin TL)

iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

Motorola RAZR2 - £239,25 (5 bin TL)

Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)

Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)





Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)





Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)





Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)





HTC Evrensel - £104,25 (2 bin 330 TL)





Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)





Motorola RAZR2 V9 - £93,44 (1950 TL)





Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)





Nokia 2100 - £66,74 (1375 TL)





Sidekick LX 2009 - £57,09 (1187 TL)





Nokia 8110 - £56,70 (1166 TL)

