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    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor

    Eskiden aldığınız ve zamanla modası geçen eski telefonlarınızın yüksek fiyatlardan değerlendirilebileceğini biliyor muydunuz? İşte çıkış fiyatına göre uçuk fiyatlarda satılan telefon markaları.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 03:42
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 03:48
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    Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte insanların ihtiyaçlarını karşılaması için seçtikleri telefonlarda süratle değişiyor. Teknolojide de modaya ayak uydurmak isteyenler neredeyse her yıl telefon değişimine gidebiliyor.

    Peki 10-20 yıl önce bir kenara attığınız eski telefonunuzun altın değerinde olabileceğini biliyormuydunuz?

    Birçok alışveriş sitesinde eski telefonlar rağbet görüyor ve alıcısı da bir hayli fazla.

    Birinci nesil iPhone için 725 bin TL

    Bu hafta içerisinde açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödendi.

    Eski telefonlara gösterilen rağbet sayesinde iyi bir kar elde etmekte mümkün hale geliyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok bakılan eski telefonlar ve onların satış fiyatları:

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #1

    Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #2

    HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #3

    iPhone - £542,55 (11 bin TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #4

    iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #5

    Motorola RAZR2 - £239,25  (5 bin TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #6

    Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #7

    Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #8

    Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #9

    Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #10

    Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #11

    Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #12

    Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #13

    Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #14

    HTC Evrensel - £104,25 (2 bin 330 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #15

    Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #16

    Motorola RAZR2 V9 - £93,44 (1950 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #17

    Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #18

    Nokia 2100 - £66,74 (1375 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #19

    Sidekick LX 2009 - £57,09 (1187 TL)

    Eski cep telefonları alışveriş sitelerinde astronomik fiyata satılıyor #20

    Nokia 8110 - £56,70 (1166 TL)


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