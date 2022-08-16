Eski Tesla yöneticisi: Elon Musk, kendisiyle aynı fikirde olmayanları işten çıkarırdı

Eski bir Tesla yöneticisi, Elon Musk'ın masasında uyuyakaldığını ve kendisiyle aynı fikirde olmayanları işten çıkardığını söyledi.

"The Iced Coffee Hour" adlı podcast'in yeni bir bölümünde, sunucu Graham Stephan ve Jack Selby, Tesla'nın eski bölge yöneticisi Carl Medlock ile röportaj yaptı.

Medlock, CEO Elon Musk ile doğrudan çalışmanın nasıl bir şey olduğuyla ilgili soruları yanıtladı ve Musk'ın yönetim tarzı hakkında yeni ayrıntılar paylaştı.

Musk'la çalışmanın "eğlenceli" olduğunu söyleyen eski yönetici, ancak patronunun sosyal olmadığını, insanları anında kovacağını ve göz korkutucu olabileceğini belirtti.

İşte 2009'dan 2013'e kadar Tesla'da çalışan eski bölge yöneticisi Carl Medlock'un ağzından Elon Musk:

"Elon Musk'ı masanın üzerinde uyurken gördüm"

Musk'ın günün her saatinde çalıştığı ve hatta yerde uyuduğu iddialarına yanıt olarak Medlock, bir keresinde Musk'ı bir masanın üzerinde kendinden geçtiğini fark ettiğini ve bir fotoğraf çektiğini paylaştı.

Medlock, "Fotoğrafı çektim ve 'Aman Tanrım, bunun için kovulacaksın' diye düşündüm ve fotoğrafı sildim." dedi.

Musk'ın ofis çevresinde bir ünlü gibi davranmadığını belirten yönetici, 2022 itibarıyla dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın "düzenli bir adam" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

"Hiç şaka yapmazdı"

Elon Musk hakkında açıklamalarına devam eden Medlock, "Seninle konuşması gerekirse seninle konuşurdu. Ancak Musk, toplantılarda bile sohbet ederek zaman kaybetmezdi ve doğrudan konuya girerdi. Onu çalışanlara şaka yaptığını hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

"Musk'a karşı gelen kovulurdu"

Eski Tesla yöneticisi, Elon Musk'ın kendisiyle aynı fikirde olmayanları işten çıkardığını söyledi.



Tesla'daki ilk günlerinde Medlock, bir toplatında Musk ile aynı fikirde olmayan bir çalışanın söz aldığını ve o çalışanı bir daha hiç görmediğini açıkladı.

Medlock, "Onunla tartışamazsın. Elon bir toplantının sonunda ayağa kalktığında ve 'Gideceğimiz yön bu' dediğinde, sandalyenizden kalkıp o yöne gitseniz iyi olur. Aksi halde kovulabilirsiniz. Çünkü o, insanların arkasından konuşacak biri değil, ne olacaksa o anda karar verir." diye konuştu.