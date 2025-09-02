Eskişehir'de berberle yapay zekanın meslek tartışması

Eskişehir Ertuğrulgazi Mahallesi’nde uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yapan Ayhan Deliorman, mesleğini severek sürdürüyor. Teknolojinin ve yapay zekanın gelişmesine rağmen berberliğin asla yok olmayacağını düşünen Deliorman, mesleğin gelecekte daha da değer kazanacağını ifade ediyor. Gençlere de bu alana adım atmalarını tavsiye ediyor.

"ROBOTLAR, BERBERLERİN YERİNİ ALACAK"

Deliorman, cep telefonundaki bir yapay zeka ile berberliğin geleceği üzerine konuştu. Yapay zeka, başlangıçta “Yakın gelecekte robotlar sizin mesleğinizi devralacak ve berberlik tarih olacak” yanıtını verdi. Deliorman ise bu görüşe karşı çıkarak, insan elinin değdiği sanatsal dokunuşun hiçbir teknolojiyle kopyalanamayacağını söyledi. Bunun üzerine yapay zeka fikrini değiştirerek, berberliğin asla yok olmayacağına dair görüşünü dile getirdi.

"İNSANLIK VAR OLDUKÇA BERBERLİK DE YAŞAYACAK"

Deliorman, konuşmayı şöyle özetledi:

İlk başta yapay zeka itiraz etti. Ben de hangi teknoloji gelirse gelsin, bu mesleğin bitmeyeceğini söyledim. Eski ustalarımız zanaat derler. Zanaatkar olmak, meslek sahibi olmak çok değişik bir şeydir.

Teknolojinin mesleklerine yalnızca araç olarak ulaşabileceğini belirten Deliorman, şunları ekledi:

Bizim zihnimizdeki zanaatımıza hiçbir teknoloji ulaşamaz. İnsanlık yaşadığı sürece bu meslek asla ölmez. Gençlerimize mesleğin gelecekte büyük kazançlar sağlayacağını anlatıyoruz ve onları bu işe yönlendiriyoruz.

"AZMEDEN İNSAN, HER ŞEYİ BAŞARIR"

Çıraklığa küçük yaşta başlanması gerektiğini vurgulayan Deliorman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ne kadar küçük yaşta başlanırsa, bilgi dağarcığı o kadar geniş olur. Sevgi ve azimle çalışan her insan, bu meslekte başarılı olabilir. Azmeden insan her şeyi başarır."