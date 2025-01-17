Etkileyici tasarım, yüksek fiyat: Honor Magic 7 RSR Porsche Design tanıtıldı

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Honor, Porsche Design iş birliğiyle geliştirdiği yeni amiral gemisi telefonu Magic 7 RSR'yi tanıttı.

Snapdragon 8 Elite işlemci ve 200 MP kamera gibi üstün özelliklerle gelen telefon, Porsche hayranları için özel olarak tasarlandı.

MAGIC 7 RSR'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor'un yeni amiral gemisi telefonu, Snapdragon 8 Elite işlemci, 24 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneğiyle geliyor.

6,8 inç LTPO OLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 5.000 nit parlaklık sunuyor.

Magic 7 RSR, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası ve 3D derinlik sensörü bulunuyor.

Telefonun 5.850 mAh bataryası, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. IP68/IP69 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan telefon, çift SIM desteği, IR blaster, NFC, Bluetooth 5.4 ve 5G bağlantısı gibi özelliklere de sahip.

PORSHE TASARIMI

Magic 7 RSR, Porsche Taycan Turbo S'den ilham alan bir tasarıma sahip. Telefonun kamera yuvası, Porsche araçlarının ön camını ve farlarını andırıyor.

Magic 7 RSR, Agate Grey ve Provence olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor.

FİYAT

Honor Magic 7 RSR, 1.799 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak.