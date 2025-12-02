Euro Truck Simulator 2'den 13 yıl sonra gelen başarı: Oyuncu rekoru kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Simülasyon dünyasının vazgeçilmez yapımlarından Euro Truck Simulator 2, çıkışından tam 13 yıl sonra şaşırtıcı bir başarıya imza attı.

SteamDB verilerine göre oyun, 30 Kasım 2025 tarihinde 72 bin 678 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

YENİ EKLENTİ PAKETLERİ İLGİYİ ARTIRDI

Bu tarihi rekorun arkasında, geliştirici SCS Software tarafından yayınlanan Nordic Horizons ve Forest Machinery adlı iki yeni indirilebilir içerik (DLC) paketi bulunuyor.

Özellikle Nordic Horizons, oyunculara kuzey Avrupa haritasını ekleyerek yeni keşif rotaları sundu.

Forest Machinery paketi ise oyuna eklediği farklı yük seçenekleriyle içerik çeşitliliğini artırarak oyuncuların ilgisini canlı tuttu.

İNDİRİMLER OYUNCULARI GERİ DÖNDÜRDÜ

Oyunun Steam mağazasında büyük bir indirime girmesi de hem yeni oyuncuların katılımını sağladı hem de eskilerin geri dönmesinde etkili oldu.

Euro Truck Simulator 2'nin bu başarısı, aktif geliştirici desteği ve topluluk etkileşimi sayesinde simülasyon oyunlarının ne kadar uzun ömürlü olabileceğini kanıtladı.