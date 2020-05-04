Everest Dağı'na 5G baz istasyonu kuruldu

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest, 5G teknolojisine kavuştu.

Kullanıcılara yüksek hızlı ve sıfır gecikmeli internet sunmayı amaçlayan 5G teknolojisi, henüz birçok ülkede geliştirilme aşamasında bulunmasına rağmen, Everest Dağı'na geldi.

Koronavirüs salgınıyla gündeme gelen ve insan bağışıklığını baskıladığı için koronavirüse karşı insanları savunmasız bıraktığı ileri sürülen 5G mobil ağ teknolojisi, Çin-Nepal sınırındaki dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı’na kuruldu.

Çin Mobil Hong Kong (CMHK) ve Huawei şirketleri, 5G baz istasyonunu dağın 6 bin 500 metresine inşa ettiği anları dünya ile paylaştı.

EKİPMANLARI TİBET SIĞIRLARI TAŞIDI

5G baz istasyonu ekipmanları, teknolojik olmayan bir şekilde Tibet sığırlarıyla, dağın tepesine taşındı.

CMHK tarafından yapılan açıklamada, “Dağcıların artık ailelerine ve yakınlarına, dağın tepesinden canlı yayın yapmaları mümkün olacak.” denildi.

Huawei ise baz istasyonunun dağın tepesi gibi zorlu hava şartları için özellikle tasarlandığını belirtti.