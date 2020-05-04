Dolar
7.0084
-0.0028%
Euro
7.6629
-0.5309%
Altın
1704.35
0.2334%
Borsa
99316.56
-1.7738%
G. Altın
385.177
0.4341%
Bitcoin
60788.71
-1.3778%
14ºC
İstanbul
Sağanak yağış 14 C

    Everest Dağı'na 5G baz istasyonu kuruldu

    Dünyanın en yüksek dağı olan Everest, 5G teknolojisine kavuştu.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 10:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Everest Dağı'na 5G baz istasyonu kuruldu

    Kullanıcılara yüksek hızlı ve sıfır gecikmeli internet sunmayı amaçlayan 5G teknolojisi, henüz birçok ülkede geliştirilme aşamasında bulunmasına rağmen, Everest Dağı'na geldi.

    Koronavirüs salgınıyla gündeme gelen ve insan bağışıklığını baskıladığı için koronavirüse karşı insanları savunmasız bıraktığı ileri sürülen 5G mobil ağ teknolojisi, Çin-Nepal sınırındaki dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı’na kuruldu.

    Çin Mobil Hong Kong (CMHK) ve Huawei şirketleri, 5G baz istasyonunu dağın 6 bin 500 metresine inşa ettiği anları dünya ile paylaştı.

    5g

    EKİPMANLARI TİBET SIĞIRLARI TAŞIDI

    5G baz istasyonu ekipmanları, teknolojik olmayan bir şekilde Tibet sığırlarıyla, dağın tepesine taşındı.

    CMHK tarafından yapılan açıklamada, “Dağcıların artık ailelerine ve yakınlarına, dağın tepesinden canlı yayın yapmaları mümkün olacak.” denildi.

    Huawei ise baz istasyonunun dağın tepesi gibi zorlu hava şartları için özellikle tasarlandığını belirtti.

    5G-everest

    5G-everest

    5G-everest

    5g

    Instagram: @eshteknoloji

     

    Görüş Bildir