Evren düşündüğümüzden çok daha erken yok olacak

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Hollandalı üç bilim insanının yaptığı çığır açan hesaplamalara göre, evrenin sonu daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.

Radboud Üniversitesi'nden araştırmacılar, yıldızların son kalıntılarının yaklaşık "10 üzeri 78" yıl içinde öleceğini bularak, bu süreyi önceki "10 üzeri 1100" yıllık tahminden önemli ölçüde kısalttı.

YENİ TAHMİNİN ARKASINDAKİ BİLİM

Bu yeni tahmin, kara delik uzmanı Heino Falcke, kuantum fizikçisi Michael Wondrak ve matematikçi Walter van Suijlekom'un Hawking radyasyonunu yeniden yorumlamasına dayanıyor.

Araştırmacılar, sadece Hawking benzeri radyasyon dikkate alındığında bile, beyaz cüce yıldızlarının buharlaşmasının yaklaşık 10 üzeri 78 yıl süreceğini, bunun da evrenin sonunu işaret ettiğini belirtiyor.

KARA DELİKLER VE NÖTRON YILDIZLARI İÇİN ŞAŞIRTICI BULGULAR

Ekip, Hawking radyasyonu sürecinin kütle çekim alanına sahip diğer nesnelere de uygulanabileceğini ve hem nötron yıldızlarının hem de yıldızsal kara deliklerin aynı sürede, yani 10 üzeri 67 yılda bozulduğunu hesapladı.

Bu bulgu, daha güçlü çekim alanlarına sahip kara deliklerin daha hızlı buharlaşması gerektiği beklentisine karşı şaşırtıcıydı; ancak kara deliklerin kendi radyasyonlarının bir kısmını yeniden emerek süreci yavaşlattığı açıklandı.

İNSANLIK VE AY İÇİN TEORİK ÖMÜR

Bilim insanları, teorik olarak Hawking benzeri radyasyonla Ay'ın ve bir insanın buharlaşmasının 10 üzeri 90 yıl süreceğini de hesapladı. Ancak, diğer süreçlerin insanlar ve Ay için bu süreden çok daha erken bir yok oluşa neden olabileceğini de vurguladılar.