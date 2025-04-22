Evrendeki en büyük yapı düşündüğümüzden daha büyük olabilir

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Evrenin enginliği içinde yer alan ve bilinen en devasa yapı olan Herkül-Korona Borealis Büyük Duvarı hakkında çığır açıcı yeni bulgulara ulaşıldı.

Gök bilimciler, evrendeki en parlak patlamalar olan gama ışını patlamalarını (GRB) birer kozmik işaretleyici olarak kullanarak bu devasa süperkümenin boyutlarını yeniden değerlendirdi.

"Süperküme" terimi, kütle çekimi gibi kozmik kuvvetlerle bir arada tutulan muazzam gökada topluluklarını ifade eder.

Herkül-Korona Borealis Büyük Duvarı da evrenin erken dönemlerinde ilk galaksilerin bir araya gelip evrimleştiği kozmik ağın devasa bir ipliği olarak tanımlanıyor.

KOZMİK BİR DEV

Bu etkileyici yapıya ismi, astronom olma hedefiyle yanıp tutuşan Filipinli genç Johndric Valdez tarafından verilmişti.

Yapı, adını aldığı Herkül ve Korona Borealis (Kuzey Tacı) takımyıldızlarının çok ötesine uzanarak, Bootes (Çoban) takımyıldızından Gemini'ye (İkizler) kadar geniş bir alanı kaplıyor.

Herkül-Korona Borealis Büyük Duvarı ilk olarak 2014 yılında bilim insanları Istvan Horvath, Jon Hakkila ve Zsolt Bagoly tarafından keşfedilmişti.

Ekibin son çalışmaları ise bu yapının boyutlarına dair daha kesin ölçümler sunuyor ve daha önceki tahminleri güncelliyor.

YENİ ÖLÇÜMLER VE KEŞİFLER

Yeni araştırmalar, Büyük Duvar'ın daha önce hesaplanandan daha geniş bir radyal (derinlik) aralığı kapsadığını ortaya koydu.

Hatta bu devasa yapının bir parçası olarak, bize daha yakın konumda bulunan bazı gama ışını patlamalarını da içerdiği keşfedildi.

Yapının daha önceki ölçümlere göre boyutları bile akıl almaz düzeydeydi: 10 milyar ışık yılı uzunluğunda, 7,2 milyar ışık yılı genişliğinde ve yaklaşık bir milyar ışık yılı kalınlığında olduğu tahmin ediliyordu.

Bu uzunluk, gözlemlenebilir evrenin toplam genişliğinin yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor ve Samanyolu gibi 94 binden fazla galaksiyi yan yana sığdırabilecek bir alanı ifade ediyor.

GAMA IŞINI PATLAMALARININ ROLÜ

Gama ışını patlamaları, evrendeki en parlak ve en güçlü patlamalar olup, Herkül-Korona Borealis Büyük Duvarı'nın hem 2014'teki ilk keşfinde hem de son detaylı incelemesinde kilit rol oynadı.

Bu patlamalar, çok parlak oldukları için, bulundukları gökadalar doğrudan gözlemlenemeyecek kadar sönük olsalar bile varlıklarına işaret eden kozmik işaretleyiciler olarak görev görüyorlar.

Gelecekteki araştırmalar ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) THESEUS gibi yeni görevleri, bu devasa kozmik yapıyı daha detaylı incelemek ve mevcut sınırlamaların üstesinden gelmek için büyük önem taşıyor.