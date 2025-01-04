Evrendeki en parlak nesnelerden biri yakın çekimde görüntülendi

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Gök bilimciler, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak Dünya'dan 2.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki kuasar 3C 273'ün en detaylı görüntüsünü elde etmeyi başardı.

Evrenin en parlak nesneleri arasında yer alan kuasarlar, galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara delikler tarafından besleniyor.

KUASARLAR VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARI

Kara delikler kendi başlarına ışık yaymaz, ancak çevrelerindeki gaz ve toz, kara deliğe doğru dönerken aşırı ısınır ve ışık yayar. Kuasarlardan gelen ışık, işte bu aşırı ısınmış maddeden kaynaklanır.

3C 273, Dünya'ya en yakın kuasar olmasa da en parlaklarından biri. Trilyonlarca Güneş'in ışığıyla parlayan bu kuasar, küçük bir galaktik merkeze sıkışmış durumda.

Hubble, 3C 273'ün merkezindeki parlak ışığı engellemek için bir koronagraf kullandı. Bu sayede, kuasarın çevresindeki yapıları daha detaylı bir şekilde gözlemlemek mümkün oldu.

Bu gözlemler, kuasarların yapısını ve çalışma mekanizmalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Gelecekte James Webb Uzay Teleskobu ile yapılacak gözlemler, 3C 273 ve diğer kuasarlar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.