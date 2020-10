Eylül 2020, tarihin en sıcak eylül ayı oldu

Bilim insanları, geride bıraktığımız eylül ayının tarihin en sıcak eylülü olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre bu sıcaklık artışı önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, mevsimsel sıcaklıklar da sürekli olarak yükseliyor.

Şu an her ne kadar koronavirüs nedeniyle dünyanın gündemi oldukça meşgul olsa da küresel ısınmanın her geçen gün daha fazla tehdit oluşturduğunu unutmamak gerek.

EYLÜLDE SICAKLIK REKORU KIRILDI

Avrupa Komisyonu ile Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz eylül ayının şimdiye kadarki en sıcak eylül olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.





SİBİRYA ORTALAMANIN ÜZERİNDE KALDI

Bilim insanları, yapılan araştırmalar sonucunda Sibirya bölgesindeki sıcaklıkların bile ortalamanın üzerinde olduğunu söylüyor.

Öte yandan, uydular ile Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunu sürekli olarak takip eden uzmanlar, buz miktarının en düşük ikinci seviyeye indiğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu ile Avrupa Uzay Ajansı'nın yönettiği Kopernik Programı yöneticilerinden Samantha Burgess, bu duruma neden olan şeyin insanlar olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.





Bilim insanlarına göre sera gazı salınımı, küresel ısınmanın şiddetini artırmaya devam edecek.

Ayrıca uzmanlara göre, Dünya üzerindeki sıcaklığın 1 santigrat derece artması bile oldukça kötü sonuçları beraberinde getirebilir.