Eylül ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, eylül ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Lider: Red Magic 7S

AnTuTu'nun Benchmark testine göre eylül ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan ZTE Nubia Red Magic 7S oldu. Telefon, 1 milyon 124 bin 622 puan alan telefon, zirveye yerleşti.

En iyi 10 Android telefon

AnTuTu'nun eylül ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

1. Red Magic 7S: 1 milyon 124 bin 622 puan

2. iQOO 10 Pro: 1 milyon 111 bin 885 puan

3. Asus ROG Phone 6: 1 milyon 107 bin 982 puan

4. Red Magic 7S Pro: 1 milyon 99 bin 567 puan

5. iQOO 10: 1 milyon 83 bin 183 puan

6. Xiaomi 12S Pro: 1 milyon 73 bin 695 puan

7. Xiaomi 12S Ultra: 1 milyon 56 bin 949 puan

8. Xiaomi 12S: 1 milyon 53 bin 609 puan

9. Realme GT 2 Master Explorer Edition: 1 milyon 48 bin 73 puan

10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition: 1 milyon 22 bin 207 puan