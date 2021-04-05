Facebook çalışanları, Çin'in Müslüman azınlığı mutlu gösteren reklamlarından rahatsız

Facebook çalışanlarının, Çinli kuruluşların site üzerinden yayınladığı "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman etnik azınlığı mutlu gösteren" reklamlardan rahatsız olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Facebook, Çinli bilgisayar korsanlarının, ülke dışında yaşayan Uygur kökenli aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hakkında casusluk yapmak için sahte hesaplar üzerinden siber saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Şimdilerde ise devlet destekli Çinli kuruluşlar, site üzerinden reklamlar yayınlayarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman etnik azınlığı mutluymuş gibi gösteriyor.

Platformda paylaşılan söz konusu bazı reklam ve yayınlar, Sincan’daki Müslüman azınlığın hayatlarının iyileştiği ve bölge ile ilgili iddiaların Batılı ülkelerin Çin’i istikrarsızlaştırmaya yönelik komplosu olduğunu söylüyor.

ÇALIŞANLAR RAHATSIZ

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Facebook çalışanları, Çinli kuruluşların Facebook’u devlet propagandasına alet etmesinden endişe duyuyor.

Haberde, Çin hükümeti ile Facebook’un 2009’dan bu yana birbirlerine sınırlama getirdikleri, ancak buna rağmen Facebook’un Çin’deki dijital reklam gelirlerinin yıllık 5 milyar doların üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

SİNCAN'DAKİ KAMPLAR TARTIŞMA KONUSU

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.