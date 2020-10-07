Facebook, Donald Trump'ın koronavirüs ile ilgili mesajını kaldırdı

Facebook, Donald Trump'ın koronavirüs ile ilgili mesajını kaldırdı

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin koronavirüsten daha ölümcül olduğunu savunduğu paylaşımını sildi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump'ın George Floyd protestoları ile ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar.” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı almış ve bu karar oldukça tepki çekmişti.

Facebook, daha sonra yalan haber ve nefret dolu paylaşımları kaldırmadığı için yoğun eleştiriler almış ve çeşitli boykotlarla karşı karşıya kalmıştı.

Gelen baskılara daha fazla dayanamayan sosyal medya devi, politikalarını gözden geçirerek Trump'ın açıklamalarına uyarı etiketi koymaya başlamıştı.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI YİNE SİLİNDİ

Koronavirüs tedavisine Beyaz Saray'dan devam eden Trump'ın, Twitter ve Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bazı kişiler için koronavirüs, gripten daha az ölümcül." ifadelerini kullanması, sosyal medya şirketlerini harekete geçirdi.

Facebook, Trump'ın koronavirüs konusunda yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle söz konusu paylaşımı sildi.

TWITTER UYARI ETİKETİ KOYDU

Twitter ise Trump'ın paylaşımını kaldırmadı, ancak söz konusu paylaşıma, "Bu tweet, koronavirüs konusunda yanlış ve zararlı bilgi yaydığı için Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu tweet'in erişilebilir kalmasının kamunun yararına olabileceğine karar vermiştir." şeklinde bir uyarı eklendi.

Trump ise Facebook ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor.

Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de koronavirüs ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için koronavirüs gripten daha az ölümcül."