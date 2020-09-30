Facebook, iOS'ta varsayılan mesajlaşma uygulaması olmak için Apple ile görüşüyor

Facebook, iOS'ta varsayılan mesajlaşma uygulaması olmak için Apple ile görüşüyor

Facebook, iPhone’da Messenger uygulamasının varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarlanabilmesi için Apple ile görüştüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde iOS 14 güncellemesini iPhone modelleri için kullanıma sunan Apple, kullanıcıların uygulama seçiminde daha özgür olmasını sağlayan "varsayılan uygulamalar" özelliğini yayınlamıştı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yalnızca varsayılan e-posta ve tarayıcı uygulamalarını değiştirebiliyor.

Facebook, iPhone’da Messenger ve diğer üçüncü parti uygulamaların varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarlanabilmesi için Apple ile görüşüyor.

FACEBOOK, APPLE'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Facebook’un Messenger operasyonlarından sorumlu Stan Chudnovsky, Apple’ın kullanıcılarını iMessage kullanmaya mecbur bırakmak yerine, kendi varsayılan mesajlaşma uygulamalarını tercih edebilmelerini sağlaması için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Apple’ın yaklaşımının üçüncü taraf uygulama geliştiricilere karşı adil olmadığını belirten Chudnovsky, ayrıca şirketin bu tip geliştiricilere iOS platformunda eşit şartlar sağlamadığını söylüyor.

Apple'ın Mesajlar uygulaması ve şifrelenmiş iMessage uygulaması, şirket için oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle Apple'ın kolay kolay bu uygulamalardan vazgeçip üçüncü taraf uygulamalara izin vermesi beklenmiyor.