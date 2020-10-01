Facebook, Messenger ve Instagram sohbetlerini birleştirdiğini resmen açıkladı

Facebook, Messenger ve Instagram DM’yi resmi olarak birleştirdiğini açıkladı. Şu anda sınırlı ülkelerde kullanıma sunulan yeni özellik, yakında ülkemize de gelecek.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl WhatsApp, Messenger ve Instagram'daki mesajlaşma servislerini birleştirmek için çalışmalara başlamıştı.

Facebook, bu konu hakkında artık yavaş yavaş somut adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda, ABD'deki sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşan yeni Instagram güncellemesi, içerisinde Facebook Messenger'ı da barındırıyordu.

BİRLEŞME GERÇEKLEŞTİ

Facebook, Messenger ve Instagram DM’yi resmi olarak birleştirdiğini artık resmen açıkladı. Şimdilik belirli ülkelerde hizmet veren özellik, çok yakında tüm ülkeleri de kapsayacak.

MESSENGER VE INSTAGRAM'IN BİRLEŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu birleşme, Instagram üzerinden Facebook arkadaşlarınızla sohbet etmenizi sağlıyor. Güncelleme ile birlikte Instagram'ın sağ üst bölümünde bulunan DM logosunun yerini Messenger logosu alıyor.

Önümüzdeki süreçte Messenger ve Instagram ikilisinin arasına WhatsApp da eklenecek. Böylece kullanıcılar, uygulama içinden diğer platformlardaki arkadaşlarıyla mesajlaşabilecek.

WhatsApp, Instagram ve Messenger'ın ayrı uygulamalar olarak yayınlanmaya devam edeceğini, yalnızca uygulamaların mesajlaşma servislerinin birleştirileceğini hatırlatalım.