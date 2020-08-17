Facebook, TikTok benzeri özelliğini test etmeye başladı

Facebook, TikTok'un yasaklandığı Hindistan'da "Kısa Videolar" isminde yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde Facebook, Çinli uygulamanın yerini almayı planlıyor.

Dünyanın en popüler kısa video uygulamalarından TikTok'un her geçen gün kullanıcı sayısını artırması, diğer birçok şirketi de harekete geçirmişti.

Örneğin Facebook, yaklaşık 1 buçuk yıl önce tıpkı TikTok gibi bir uygulama hayata geçirmişti. "Lasso" isimli uygulama ile TikTok'un karşısına çıkan sosyal medya devi, istediği başarıyı elde edemeyince uygulamayı kapatmıştı.

FACEBOOK, TIKTOK'UN KARŞISINA DURMAYA KARARLI

TikTok'un ABD yönetimiyle yaşadığı sorunlar ve Hindistan'da yasaklanması, Çinli şirketin karşısına rakip olarak çıkmak isteyen Facebook'u yeniden harekete geçirdi.

Sosyal medya devi, Facebook uygulamasına yerleştirdiği "Kısa Videolar" isminde yeni özelliğini Hindistan'da test etmeye başladı.

FACEBOOK HİNDİSTAN PAZARINDA ATAĞA KALKTI

TikTok'un Hindistan'da yasaklanmasının ardından pazarı kimseye kaptırmak istemeyen Facebook, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Instagram Reels özelliğini ilk olarak Hindistan kullanıcılarına sunmuştu.

Öte yandan TikTok'un, tıpkı ABD'de olduğu gibi Hindistan'daki hisselerini de satarak yasaktan kurtulmayı planladığı iddia ediliyor.