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    Facebook'tan, Amazon Ormanları'nda arazi satışını yasaklama kararı

    Amazonlar'da yapılan arazi satışıyla ilgili sosyal medya devinden adım geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.10.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 14:43
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    Facebook'tan, Amazon Ormanları'nda arazi satışını yasaklama kararı

    Facebook'un e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları’nda arazi satışı yapıldığı ortaya çıktı.

    Mark Zuckerberg'ün CEO'luğunu yaptığı şirketin açıklamasında, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlar'da arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.

    FACEBOOK'TAN AMAZON ADIMI

    Açıklamada, Facebook'un, Instagram ve WhatsApp’ın kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.

    Bundan böyle Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

    Facebook tan, Amazon Ormanları nda arazi satışını yasaklama kararı #1

    SADECE AMAZONLAR'I KAPSIYOR

    Kararın, Amazonlar'ın dışındaki diğer yağmur ormanları ve vahşi yaşam alanlarını kapsamadığı kaydedildi.

    Düşünce kuruluşu Ipam'a göre, ormansızlaştırma faaliyetlerinin üçte biri, Amazon'daki kamuya ait ormanlarda meydana geliyor.

    ARAZİ SATIŞLARI ORTAYA ÇIKTI

    BBC, Amazonlarda geniş arazilerin Facebook Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.

    Facebook hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu’nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.

    Facebook tan, Amazon Ormanları nda arazi satışını yasaklama kararı #2

    FACEBOOK DETAYLARI AÇIKLAMADI

    Öte yandan Facebook, Amazon Ormanları'yla ilgili yasa dışı reklamları nasıl bulmayı planladığını açıklamadı.

    Ancak söz konusu ormanların korunan alanlarında "yeni listeler belirlemeye ve engellemeye çalışacağını" söyledi.

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