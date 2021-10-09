Facebook'tan, Amazon Ormanları'nda arazi satışını yasaklama kararı

Amazonlar'da yapılan arazi satışıyla ilgili sosyal medya devinden adım geldi.

Facebook'un e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları’nda arazi satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Mark Zuckerberg'ün CEO'luğunu yaptığı şirketin açıklamasında, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlar'da arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.

FACEBOOK'TAN AMAZON ADIMI

Açıklamada, Facebook'un, Instagram ve WhatsApp’ın kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.

Bundan böyle Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

SADECE AMAZONLAR'I KAPSIYOR

Kararın, Amazonlar'ın dışındaki diğer yağmur ormanları ve vahşi yaşam alanlarını kapsamadığı kaydedildi.

Düşünce kuruluşu Ipam'a göre, ormansızlaştırma faaliyetlerinin üçte biri, Amazon'daki kamuya ait ormanlarda meydana geliyor.

ARAZİ SATIŞLARI ORTAYA ÇIKTI

BBC, Amazonlarda geniş arazilerin Facebook Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.

Facebook hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu’nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.

FACEBOOK DETAYLARI AÇIKLAMADI

Öte yandan Facebook, Amazon Ormanları'yla ilgili yasa dışı reklamları nasıl bulmayı planladığını açıklamadı.

Ancak söz konusu ormanların korunan alanlarında "yeni listeler belirlemeye ve engellemeye çalışacağını" söyledi.