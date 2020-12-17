Facebook’tan Brexit sonrası yeni değişiklik: ABD sözleşmeleri geçerli olacak

Facebook, Brexit'in neden olduğu bir değişiklikle İngiliz kullanıcıların yasal sorumluluğunu, İrlanda'daki AB üssünden, ABD genel merkezine devredeceğini açıkladı.

İngiliz çıkışı anlamına gelen "British exit" kelimelerinden oluşan ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlamına gelen Brexit, sosyal medya şirketlerinin şimdiden çeşitli adımlar atmasına neden oluyor.

ABD merkezli Facebook, Brexit'in neden olduğu bir değişiklikle İngiliz kullanıcıların yasal sorumluluğunu, İrlanda'daki AB üssünden gelecek yıl ABD genel merkezine devredeceğini açıkladı.

Facebook’un yönetim kadrosundan gelen açıklamada, “Diğer şirketler gibi, Facebook da Brexit'e yanıt vermek için değişiklikler yapmak zorunda kaldı ve İngiltere'deki kullanıcılar için yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri, Facebook İrlanda'dan Facebook Inc'e devredecek.” ifadeleri kullanıldı.





Kaliforniya merkezli şirket, Brexit geçiş dönemi sona erdikten sonra ocak ayından itibaren geçişi uygulayacağını ekledi.

Konuyla ilgili konuşan bir Facebook sözcüsü, “Gizlilik kontrollerinde veya Facebook'un Birleşik Krallık'taki insanlara sunduğu hizmetlerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ayrıca İngiltere'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) korumaları da geçerli olacaktır.” ifadelerini kullandı.

NELER DEĞİŞECEK

Facebook'un İngiltere ile mevcut ilişkisi, diğer AB ülkeleriyle olduğu gibi İrlanda'daki Avrupa Birliği merkezinden yürütülüyordu.

İngiltere'nin AB ile yollarını ayırması durumunda ülkedeki Facebook kullanıcıları, artık ABD'nin kullanıcı sözleşmelerine uymak zorunda kalacak.

Bazı gizlilik uzmanları, bu durumun uzun vadede İngiltere'deki kullanıcıların gizliliği için kötü bir haber olduğunu söylüyor. Çünkü böyle bir durumda, AB ülkelerinin veri gizliliği konusunda Facebook'a uygulayacakları yaptırımlar, İngiltere'de geçerli olmayacak.

GOOGLE DA BENZER ADIMLAR ATTI

Geçtiğimiz şubat ayında açıklama yapan Google, İngiltere'nin Avrupa Birliği'den çıkması durumunda, ülkedeki hesapların kontrolünün artık ABD'de olacağını söylemişti.