Facebook'un Messenger Rooms özelliği WhatsApp'a gelecek

Facebook'un yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'a, WhatsApp uygulaması içinden erişilebilecek.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Bu durumun farkında olan Facebook, Zoom'un karşısına çıkacak yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u, geçtiğimiz günlerde hayata geçirmişti.

WHATSAPP ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Facebook, Zoom'un artan popülerliğini kendi lehine kullanmak için Messenger Rooms özelliğini, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da getirecek. WhatsApp kullanıcıları, geçiş kısayolunu kullanarak Messenger Rooms'a kolayca erişebilecek.

WABetaInfo’nun WhatsApp’ın 2.20.139 nolu sürümünde yaptığı araştırma, Messenger Rooms geçişinin WhatsApp üzerinde yer aldığını gösteriyor. Ancak bu özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan şu anda kullanılamıyor.

MESSENGER ROOMS NE İŞE YARIYOR

Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.

Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmeyecek.

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmayacak ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.