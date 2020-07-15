Far Cry 6'dan Türkçe alt yazılı fragman

Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı, Far Cry 6 ile ilgili Türkçe alt yazılı yeni bir fragman yayınladı.

Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla 18 Şubat 2021 tarihinde oyunseverler ile buluşacak.

Ubisoft Forward etkinliğinde ayrıntıları belli olan oyun, Küba’dan esinlenilen bir adada geçecek ve etkileyici grafik kalitesiyle göz dolduracak.

PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak Far Cry 6, özellikle PS5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil güçlü oyun konsollarında harika bir grafik kalitesine sahip olacak.

Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı, oyunun grafiklerini gözler önüne seren yeni bir Türkçe alt yazılı fragman yayılandı.

FAR CRY 6 FİYAT

Far Cry 6, ayrıca Epic Games üzerinden ön siparişe de açılmış durumda. Oyunun sürümleri ve ön sipariş fiyatları ise şu şekilde: