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    FBI, ABD'li enerji şirketinin bilgisayar korsanlarına ödediği Bitcoin'i geri aldı

    Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın, bilgisayar korsanlarına ödediği 2.3 milyon dolarlık Bitcoin kurtarıldı.
    • REUTERS
    • 09.06.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:43
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    FBI, ABD'li enerji şirketinin bilgisayar korsanlarına ödediği Bitcoin'i geri aldı

    ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, geçtiğimiz haftalarda siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapanmıştı.

    Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının tamamen durması, ABD'nin birçok eyaletinde yakıt sıkıntısı yaşanmasına neden olmuştu.

    SİBER KORSANLARA 4.4 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

    ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferini yeniden açmak için şirketten 4.4 milyon dolarlık Bitcoin talep etti. Colonial Pipeline, bilgisayar korsanlarının talep ettiği parayı ödedi ve boru hatları yeniden açıldı.

    FBI, BITCOIN'LERİ GERİ ALDI

    ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, soruşturmayı yürüten FBI birimlerinin, Colonial şirketi tarafından fidyecilere ödenen yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki 63.7 Bitcoin'i ele geçirdiklerini duyurdu.

    petrol

    Yapılan yazılı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) fidyenin büyük bir bölümünün aktarıldığı Bitcoin cüzdanının özel şifresini ele geçirerek cüzdana erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.

    Bitcoin'leri ele geçirmek çok sık rastlanan bir durum değil, ancak fidye yazılım saldırılarının ulusal güvenlik için daha büyük bir tehdit haline gelmesiyle yetkililer dijital para akışının takibi konusunda uzmanlıklarını artırdı. Ancak, yine de FBI'ın Bitcoin cüzdanının şifresini nasıl ele geçirdiği bilinmiyor.

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