FBI, İsrail'in yasaklı casus yazılım programını kullandığını itiraf etti

FBI, İsrail'in yasaklı casus yazılım programı Pegasus için bir lisans satın aldığını itiraf etti. İşte detaylar...

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın, dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin; muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine, skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmış ve ABD bu şirketi kara listeye almıştı.

FBI: Biz de kullandık

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail gözetim şirketi NSO Group tarafından yapılan bir bilgisayar korsanlığı aracını satın aldığını itiraf etti.

New York Times, aralık ayında düzenlenen kapalı bir kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray'ın FBI'ın yasaklı İsrail casus yazılım programı Pegasus için bir lisans satın aldığını itiraf ettiğini yazdı.

Mahkeme belgeleri, ayrıca FBI'ın gelecekte Pegasus'u kullanmayı veya benzer bir bilgisayar korsanlığı aracı kullanmayı tamamen reddetmediğini gösteriyor.

Müşteri listesini uzun süredir gizli tutan İsrailli NSO, ürünlerini yalnızca "incelenmiş ve meşru" devlet müşterilerine sattığını söyledi.

Güvenlik araştırmacıları ve akademisyenler, NSO'nun aracının siyasi muhaliflere, gazetecilere ve aktivistlere karşı kullanıldığını daha önce tespit etmişti.