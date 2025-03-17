FBI'dan kritik uyarı: Bu web sitelerini asla kullanmayın

Haber Merkezi

Ücretsiz dosya dönüştürücü sunan web sitelerinin tehlikelerine dikkat çeken FBI, birçok kullanıcının fidye yazılımı veya kimlik hırsızlığı gibi sorunlarla karşılaşana kadar bu tehdidin farkına varmadığını belirtiyor.

Bu tür platformların, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirerek ciddi maddi ve manevi zararlara yol açabileceği ifade ediliyor.

FBI'DAN KULLANICILARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

FBI, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor. Öncelikle, bilgisayarlarda güncel bir antivirüs yazılımı kullanılması ve web tarayıcılarında güvenli tarama özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi eylemlerinin ve maruz kalabilecekleri risklerin farkında olmaları gerektiği belirtiliyor.

GÜVENLİ TARAMA ÖZELLİĞİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Güvenli tarama özelliği, Chrome, Firefox ve Safari gibi popüler tarayıcılarda bulunuyor ve kullanıcıları kötü amaçlı web sitelerine karşı uyarıyor.

Ayrıca, açılır pencereleri ve istenmeyen indirmeleri engelleyerek kişisel bilgilerin korunmasına yardımcı oluyor. FBI, bu özelliğin etkinleştirilmesinin, kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasını önleyebileceğini vurguluyor.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

İnternet dolandırıcılığı vakaları ve bu vakalarda kaybedilen para miktarı her geçen yıl artıyor. ic3.gov verilerine göre, 2019-2023 yılları arasında çevrimiçi dolandırıcılıklarda toplam 37 milyar dolar kaybedildi.

Bu durum, internet kullanıcılarının güvenliğine ne kadar dikkat etmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. FBI, kullanıcıların bu tür dolandırıcılık vakalarını ic3.gov üzerinden bildirmelerini tavsiye ediyor.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN DOSYA DÖNÜŞTÜRÜCÜ KULLANIN

FBI, kullanıcıların dosya dönüştürücü gibi yardımcı araçları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Tanınmayan geliştiricilerden veya bilinmeyen web sitelerinden indirilen uygulamaların ve araçların, ciddi güvenlik riskleri taşıyabileceği vurgulanıyor.

Bu nedenle, kullanıcıların güvenilir kaynaklardan veya cihazlarıyla birlikte gelen işletim sistemlerinde bulunan uygulamaları tercih etmeleri öneriliyor.