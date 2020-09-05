Federal İletişim Komisyonu: Huawei'yi yasaklamak milyar dolarlara mal olacak

Federal İletişim Komisyonu, Huawei ve ZTE'nin ekipmanlarını başka ekipmanlarla değiştirmenin, operatörlere 1.8 milyar dolar maliyet getireceğini açıkladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlar için geliştirdiği Kirin işlemcilerinin üretimine son vermek zorunda kalacaklarını açıklamıştı.

DONALD TRUMP YASAKLAMIŞTI

ABD başkanı Donald Trump, Huawei ve ZTE'yi ulusal güvenliğe tehdit olarak etiketledi ve ABD şirketlerinin ekipmanlarını kullanmalarına yönelik mevcut yasağı Mayıs 2021'e kadar uzattı. Ayrıca Federal İletişim Komisyonu (FCC), Huawei ve ZTE'yi haziran ayında ulusal güvenlik riski olarak belirledi.

FCC: HUAWEI'Yİ YASAKLAMAK MİLYAR DOLARLARA MAL OLACAK

Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC), şu anda ağlarında kullanımda olan Huawei ve ZTE ekipmanlarını değiştirmenin, telekomünikasyon sağlayıcılarına en az 1,8 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Mevcut Huawei ve ZTE ekipmanlarını değiştirmek zorunda kalacak operatörler, oluşacak masrafın yarısından fazlasını oluşturulan fondan geri alacak.

FCC başkanı Ajit Pai, geri ödemeler için gerekli fonun henüz tahsis edilmediğini ve operatörlerin tek başına bu masrafa girmek istemediklerini belirtti.



Pai, "Ulusal güvenlik tehdidi olarak belirlenen herhangi bir ekipman veya hizmetin değiştirilmesi için taşıyıcılara geri ödeme fonunun acil bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Böylece operatörlerimizin maddi yükün altına girmesini engelleyebiliriz." dedi.