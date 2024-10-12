Fiyatlar 100 bin lirayı aştı: İşte Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarı, sürekli gelişen teknolojiler ve artan taleple birlikte giderek daha rekabetçi hale geliyor.

Bu rekabetin bir yansıması olarak ve dolar kurunun da etkisiyle amiral gemisi modellerinin fiyatları da hızla yükseliyor.

FİYATLAR 100 BİN TL'Yİ AŞTI

Türkiye'de de son dönemde akıllı telefonların fiyatları 100 bin TL'yi aşarak yeni bir rekora ulaştı.

Ülkemizde satılan en pahalı akıllı telefon ise geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 16 Pro Max oldu.

Peki son zamlarla birlikte Türkiye'de satın alabileceğiniz en pahalı 10 akıllı telefon hangileri? (Markaların resmi web sitelerindeki fiyatlar baz alındı.)

1. iPHONE 16 PRO MAX 1TB - 119 BİN 999 TL

2. iPHONE 16 PRO 1TB - 107 BİN 999 TL

3. SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6 1TB - 98 BİN 999 TL

4. iPHONE 16 PLUS 1TB - 88 BİN 999 TL

5. SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 1TB - 86 BİN 400 TL

6. iPHONE 16 512GB - 79 BİN 999 TL

7. XIAOMI 14 ULTRA - 74 BİN 999 TL

8. HUAWEI PURA 70 ULTRA - 72 BİN 999 TL

9. SAMSUNG GALAXY Z FLIP 6 512GB - 62 BİN 999 TL

10. HONOR MAGIV V2 - 512GB - 59 BİN 999 TL