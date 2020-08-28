Ford ve Bosch otomatik park sistemini tanıttı

Ford ve Bosch, otoparklar için geliştirdikleri otomatik park teknolojisini gösteren yeni bir video yayınladı. İşte Bosch ve Ford'un yeni teknolojisine ait tüm detaylar.

Arabanızdan indiğinizde, telefonunuza tek bir dokunuş yaparak aracınızın otomatik olarak park edildiğini düşünün.

İşte Ford ve Bosch tam da bunu hayata geçirebilmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Söz konusu teknoloji için Bosch'un akıllı iletişim alt yapısı (V2I) özelliklerini kullanan Ford, araçların sürücüsüz bir şekilde park yeri bulup park etmesini sağlıyor.

İki şirket, yeni teknolojinin nasıl çalıştığı göstermek için yeni bir test videosu yayınladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yolcular arabadan indiğinde, sürücü akıllı telefonundaki uygulamayı kullanarak Bosch'un sistemini aktif ediyor. Daha sonra otoparkın her tarafına yerleştirilen sensörler devreye giriyor ve araç boş bir park alanı bulmak için harekete geçiyor.

Yerleştirilen sensörler sayesinde engelleri fark edip buna göre manevralar yapan araç, başarılı bir şekilde kendini park edebiliyor.





SÜRÜCÜYE YİNE KENDİ GELİYOR

Sürücü işi bittiğinde yeniden otoparktaki belirli alana geliyor ve telefonundaki uygulamayı kullanarak aracı park ettiği yerden geri çağırabiliyor.

Bu teknoloji, devasa otoparklarda boş yer arayan veya aracını nereye park ettiğini unutanlar için oldukça faydalı olabilir.

Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, yeni teknolojinin otomatik parkın yanı sıra, araçları belirli şarj veya yıkama noktalarına da yönlendirebileceğini söylüyor.