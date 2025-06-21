Foxconn ve NVIDIA'dan dev adım: Fabrikalarda robotlar çalışacak

Tayvanlı teknoloji devi Foxconn ve ABD merkezli yapay zeka (AI) çip üreticisi NVIDIA, üretimde devrim yaratacak bir iş birliğine imza atıyor.

İki şirket, Teksas'ın Houston kentindeki yeni bir fabrikada, NVIDIA'nın yapay zeka sunucularını üretmek için insansı robotlar görevlendirmeyi planlıyor.

HOUSTON'DAKİ FABRİKADA YENİ DÖNEM

Foxconn'un Houston'daki yeni fabrikasında insansı robotların konuşlandırılmasının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Bu, üretim süreçlerinde insan benzeri makinelerin benimsenmesinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Houston fabrikasındaki insansı robotların kesin rolleri henüz açıklanmadı. Ancak Foxconn, bu robotlara nesneleri alıp yerleştirme, kablo takma ve montaj gibi görevler için eğitim veriyor. Bu gelişmiş makinelerin, 2026'nın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bu hamle, hem Foxconn hem de NVIDIA'nın ileri teknolojiye olan bağlılığını gösteriyor. NVIDIA CEO'su Jensen Huang, daha önce mart ayında yaptığı bir açıklamada, üretim tesislerinde insansı robotların yaygın olarak kullanılmasının beş yıldan az bir sürede gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Foxconn, kendi insansı robotlarını geliştirmek için NVIDIA ile birlikte çalışıyor. Bu iş birliği, yapay zeka sunucuları gibi karmaşık ürünlerin üretiminde otomasyonun yeni bir seviyeye taşınmasını sağlayacak.