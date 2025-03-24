Foxconn'un hedefi: Yapay zekalı sunucular iPhone gelirlerini geride bırakacak

Haber Merkezi

Foxconn, gelir modelinde büyük bir değişim öngörüyor. Şirket başkanı, yapay zeka sunucu gelirlerinin önümüzdeki iki yıl içinde iPhone üretim gelirlerini geçmesinin beklendiğini ve bu dönüm noktasının belki de bu yıl içinde gerçekleşebileceğini açıkladı.

YAPAY ZEKA SUNUCULARINA TALEP ARTIYOR

Nvidia'nın GTC'sinde (San Jose, Kaliforniya'da bir yapay zeka konferansı) konuşan başkan, yapay zeka uygulamalarının hızlı gelişiminin yapay zeka sunucularına olan talebi artırdığını vurguladı.

Bu nedenle, 2025 yılında şirketin öncelikli odak noktasının yapay zeka olacağını belirtti.

FOXCONN'UN YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Başkan, 2025'i Foxconn'un "yapay zekanın ilk yılı" olarak tanımladı. Şirketin, Nvidia'nın GB200 sunucularının üretimini ve sevkiyatını, yılın ikinci yarısında ise GB300'ün piyasaya sürülmesini önceliklendireceği belirtildi.

Bu hamlelerin, şirketin gelir büyümesini önemli ölçüde desteklemesi bekleniyor. Liu, Foxconn'un şu anda dünyanın önde gelen yapay zeka sunucu tedarikçisi olduğunu ve büyüyen yapay zeka pazarından en çok faydalanacak konumda bulunduğunu ifade etti.