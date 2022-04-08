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    Fransa, Google'a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı

    Fransa’da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google’a verilen 150 milyon euroluk cezaya onay verdi.
    • AA
    • 08.04.2022 - 09:51
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    Fransa, Google'a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı

    Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da 150 milyon euroluk bir ceza vermişti.

    Daha sonra ise temyize gideceğini açıklayan Google, cezaya itiraz etmişti. Ancak ABD'li şirketin beklediği karar mahkemeden çıkmadı.

    Ceza onandı

    Paris Temyiz Mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı. Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi.

    Açıklamada, Google’un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi.

    gogle


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