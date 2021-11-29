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    Fransa, Paris Olimpiyatları’nda uçan taksi kullanacak

    Fransa, 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda uçan taksileri kullanmak istiyor. Yetkililer, şimdiden araç denemelerine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:54
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    Fransa, Paris Olimpiyatları’nda uçan taksi kullanacak

    Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor.

    Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtlar için yeni teknolojiler geliştiriliyor.

    Fransa, 2024 yılındaki olimpiyatlarda elektrikli uçan taksileri kullanmak istiyor. Yetkililer, bu hedefe ulaşmak için önümüzdeki aylarda Paris etrafında testlere başlayacak.

    İKİ FARKLI ROTA

    Açıklamalara göre uçan taksiler, iki farklı rotada kullanılacak. Bunlardan ilki, Paris Charles de Gaulle ve Le Bourget havalimanları arasında olacak, ikincisi ise Paris’in güneybatısında yer alan iki banliyöyü birbirine bağlayacak.

    Fransa, Paris Olimpiyatları’nda uçan taksi kullanacak #1

    Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari; ortakların, test alanlarının ve düzenlemelerin yavaş yavaş hazır hale geldiğini belirterek, "Denemeler başarılı olursa, 2024'teki olimpiyatlarda uçan taksileri kullanacağız." dedi.

    Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace ve Lilium gibi elektrikli uçan hava aracı üreten şirketlerin de projede yer alacağı ifade edildi.

    Testlerin yapılacağı bölgenin hazır olduğunu belirten yetkililer, bu araçların olimpiyatlar sırasında insanları ve malzemeleri belirlenen rotalar arasında taşımasını umuyor.

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