Fuat Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, portalın kullanıcısı sayısının 51 milyonu aştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’na katıldı.

Oktay, toplantıda kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlamaya yarayan Dijital Türkiye Portalı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

KULLANICI SAYISI 51 MİLYONU GEÇTİ

Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının 51 milyonu aştığını, portalda sunulan hizmet sayısının da 5 bin 265'e yükseldiğini belirten Oktay, "2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır." dedi.

FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARI

Fuat Oktay, toplantıda şu ifadelere yer verdi:

"Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi.

2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."