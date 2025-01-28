Galaxy S25 Ultra'nın en büyük rakibi olabilir: Xiaomi 15 Ultra sızdırıldı

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Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Şubat sonu veya mart başında duyurulması beklenen Xiaomi 15 Ultra, sızdırılan görüntülerle gündeme geldi.

TASARIM VE KAMERA

Sızdırılan görüntüler, Xiaomi 15 Ultra'nın arkadan görünümünü ve devasa kamera adasını ortaya koyuyor.

Xiaomi 14 Ultra'ya benzer bir tasarıma sahip olan kamera adası, dörtlü kamera kurulumu ve Leica markası ile dikkat çekiyor.

Siyah renkli ve dokunmatik bir yüzeye sahip olan Xiaomi 15 Ultra'nın cam veya suni deri kaplama ile gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama ile yüksek performans vadediyor.

Telefonun, Galaxy S25 Ultra ve diğer amiral gemisi telefonlarla rekabet edebilecek güçlü bir donanıma sahip olması bekleniyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özellikleri de oldukça etkileyici:

200MP periskop telefoto kamera

50MP telefoto kamera

1 inç Sony IMX989 sensörlü ana kamera

50MP ultra geniş açılı kamera

PİL VE ŞARJ

Xiaomi 15 Ultra, 6.000 mAh batarya, 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunuyor.