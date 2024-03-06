Geçen yıl MASAK'a 615 bin şüpheli işlem bildirimi iletildi Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi aldı.

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine dayanarak yapılan derleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme görevlerini yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Geçen yıl MASAK'a 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin 601 bin 555'i şüpheli işlemlere, 12 bin 904'ü adli-kolluk araştırmalarına ve 604'ü diğer ihbarlara ilişkindi.

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı ve ödeme, elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla bildirimde bulunanlar arasındaydı. MASAK'a bildirim yapan 395 yükümlünün 346'sı finansal kuruluşlar olarak kaydedildi.

Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından yapılan bildirimlerde vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlarla ilgili şüpheler öne çıktı.

İkinci sırada, savcılık, mahkemeler ve kolluk birimleri tarafından MASAK'a gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri yer aldı. Yapılan analizler sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Elde edilen bulgular ilgili makamlara sunuldu. Geçen yıl 5 bin 289 analiz dosyası sonuçlandırıldı.

Yasa dışı bahis oynatma suçundan 16 bin 363 kişiyle ilgili istihbarat toplandı

Yükümlülüklere uyum kapsamında geçen yıl 415 kişi ve kurum denetlendi, 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 804 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti.