Gemini 2.5 Flash, ücretsiz kullanıcılar için dosya yüklemeyi devre dışı bırakıyor

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Google Gemini'nin en güncel versiyonu olan Google Gemini 2.5 Flash'ta, ücretsiz kullanıcıların dosya yüklemesini engelleyen bir sorun ortaya çıktı.

İlk olarak dün bildirilen bu aksaklık, hem Android hem de iOS platformlarındaki kullanıcıları etkiliyor.

Uygulamada 'artı' menüsüne erişildiğinde, "Dosyalar" ve "Drive" seçeneklerinin grileştiği ve bu özelliklerin ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılamadığı görülüyor.

WEB SÜRÜMÜ DE ETKİLENDİ

Google Gemini 2.5 Flash'ın web tabanlı versiyonu da bu hatadan etkilenmiş durumda. Web arayüzünde yalnızca resim yükleme butonunun görünür olduğu belirtiliyor.

Bu dosya yükleme sorunu, kullanıcıların belge analizi, gerçek zamanlı görüşmeler (Talk Live) ve 45'ten fazla dilde sesli özetler oluşturma gibi birçok önemli görevi yerine getirme yeteneğini ciddi şekilde kısıtlıyor.

45'ten fazla dile genişleme özelliği bu hafta başında duyurulmuştu. Ancak mevcut dosya yükleme sorunu nedeniyle bu özelliğe de şu anda erişim sağlanamıyor.

Google Gemini 2.5 Flash'taki bu aksaklığa rağmen, kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebilmesi için bazı alternatifler bulunuyor.

Önceki sürüm olan Gemini 2.0 Flash ve Gemini 2.5 Pro'nun önizleme sürümü dosya yüklemelerine izin veriyor. Ancak bu seçenekler de ücretsiz kullanıcılar için belirli kısıtlamalarla birlikte geliyor.

Ücretli Advanced planına abone olan kullanıcılar için ise Google Gemini 2.5 Flash'ta dosya yükleme işlevi hala sorunsuz çalışıyor. Ücretsiz sürümdeki bu durumun yakın zamanda düzeltilecek bir hata olması umuluyor.