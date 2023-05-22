Gerilim artıyor! Çin ABD'nin en büyük çip üreticisine yasak getirdi Çin, ABD merkezli çip devi Micron Technology tarafından üretilen ürünlerin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söyleyerek, kritik projelerden yasaklandığını açıkladı.

Son zamanlarda Çin ile ABD arasında devam eden teknoloji savaşlarında gerilim iyice artmaya başladı. ABD'nin bazı Çinli şirketlere yasak getirmesinin ardından Çin de bir hamle yaptı.

Çin, ABD merkezli çip devi Micron Technology tarafından üretilen ürünlerin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söyleyerek, kritik projelerden yasaklandığını açıkladı.

Bu, firmanın çiplerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki önemli altyapı projelerinden yasaklanacağı anlamına geliyor.

Çin'den büyük hamle

Pekin ile Washington arasındaki gerilim artarken, bu adım Çin'in ABD'li bir çip üreticisine karşı ilk büyük hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Bir Micron sözcüsü, "Sonucu ve sonraki adımlarımızı değerlendiriyoruz. Çinli yetkililerle görüşmelere devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." denildi.