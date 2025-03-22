Gmail son yıllardaki en büyük yapay zeka güncellemesine kavuşuyor

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Dünyanın en popüler e-posta uygulaması Gmail, son yılların en büyük yapay zeka güncellemesini alıyor.

Google, yaptığı duyuruyla Gmail'in arama motorunun artık çok daha akıllı olduğunu ve kullanıcılara daha alakalı sonuçlar sunduğunu açıkladı.

Bu güncelleme, e-posta aramalarında harcanan zamanı önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

ARAMA MOTORUNDA YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Artık Gmail, e-postaları sadece anahtar kelimelere göre değil, yakınlık, en çok tıklananlar ve sık iletişim gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak sıralıyor.

Yani, aradığınız e-postalara ulaşmak için artık sonsuz kaydırma yapmanıza gerek yok. Yapay zeka, sizin için en önemli olanları en üste taşıyor.

Google, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, bu yeni özelliği isteğe bağlı hale getirdi.

Artık, "en alakalı" ve "en son" sonuçlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede, herkes kendi tercihine göre bir arama deneyimi yaşayabilir.

GÜNCELLEME NE ZAMAN KULLANIMA SUNULDU

"En alakalı" arama sonuçları özelliği, kişisel Google hesapları olan tüm kullanıcılar için dünya çapında kullanıma sunuldu.

Bu özelliğe web üzerinden ve Android ile iOS için resmi Gmail uygulaması üzerinden erişebilirsiniz.

Google, yapay zeka destekli arama motorunun gelecekte Gmail işletme kullanıcılarına da sunulacağını belirtti. Ancak, bu güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz net bir tarih verilmedi.