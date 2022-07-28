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    Gmail'in yeni görünümü, herkesin kullanımına sunulacak

    E-posta hizmeti sunan ABD merkezli platform, tasarımında bazı değişiklikler yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:24
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    Gmail'in yeni görünümü, herkesin kullanımına sunulacak

    Google, şubat ayından beri e-posta servisi Gmail üzerinde birtakım değişiklik için çalışmalar yürütüyordu.

    Çalışmalarında sona gelen şirket, Gmail'in yeni görünümünü tüm kullanıcılara açmaya hazırlanıyor.

    Gmail'i iyileştirme kararı

    Değişiklikle birlikte, genel deneyimin bir parçası olarak Meet, Chat ve Spaces uygulamaları birbirine yaklaştırıldı.

    Ancak Gmail ile yapılan değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Yılın ilerleyen aylarında, diğer yükseltmelerin yanı sıra tablet kullanıcıları için Gmail'de iyileştirmeler, daha iyi emoji desteği ve daha fazla erişilebilirlik özelliği görmemiz muhtemel.

    Görünüm değişiyor

    Gmail'i halihazırda iş için kullanıyorsanız, görünümdeki değişiklik size yansımış olabilir.

    Söylemek gerekirse, yeni Gmail tasarımı, mevcut olandan çok da farklı değil.

    Eski tasarıma dönmek isteyenler, şu adımı takip edebilir: "Ayarlar > Hızlı Ayarlar altında Orijinal Gmail görünümüne geri dön > Yeni pencerede Yeniden Yükle"

    Gmail in yeni görünümü, herkesin kullanımına sunulacak #1

    Gmail in yeni görünümü, herkesin kullanımına sunulacak #2


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