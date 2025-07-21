Göbek yağlarını eriten aşı gerçek oluyor: Sıra FDA onayında

'Sorunlu' olarak görülen göbek yağları gibi bir bölgeye enjekte edilen bir ilacın, yağ hücrelerini kalıcı olarak öldürerek o bölgedeki yağ birikimini azaltabildiğini hayal edin.

Tayvanlı ilaç şirketi Caliway Pharmaceuticals tarafından geliştirilen yeni bir ilaç olan CBL-514, tam olarak bunu yapmayı vadediyor.

Dünyada bir ilk olan bu enjekte edilebilir ilaç, hedeflenen bir bölgede programlanmış yağ hücresi ölümünü tetikliyor ve cerrahisiz bir alternatif sunma potansiyeli taşıyor.

CBL-514 olarak bilinen bu küçük moleküllü ilaç, enjekte edildiği bölgedeki yağ hücrelerini aç bırakmak yerine, programlanmış hücre ölümü olarak bilinen adiposit apoptozunu tetikleyerek doğrudan öldürüyor.

Bu, tek bir dozdan sadece birkaç hafta sonra bile deri altı yağ depolarında hedeflenen bölgelerde hızla azalma sağlayabileceği anlamına geliyor.

CBL-514 NASIL ÇALIŞIYOR VE GÜVENLİ Mİ

Şirketin klinik öncesi çalışmaları, ilacın apoptoz aracılarını (kaspaz 3 ve Bax/Bcl-2 oranı) artırarak yağ hücresi ölümünü tetiklediğini ve merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi üzerinde herhangi bir sistematik yan etkiye neden olmadığını gösteriyor.

Şu anda lokal yağ yakımı için onaylanan tek ilaç olan ATX-101'in aksine, CBL-514'ün cilt nekrozu, ülserasyon, sinir hasarı ve enfeksiyonlar gibi ciddi yan etkilere neden olmadığı belirtiliyor. Bu durum, CBL-514'ü çok daha güvenli bir alternatif olarak öne çıkarıyor.

KLİNİK DENEMELERDE BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI

Şirket, ilacın etkinliğini kanıtlayan iki başarılı Faz 2b klinik çalışmasını (CBL-0204 ve CBL-0205) tamamladı.

En son denemede, katılımcıların yüzde 75'inin karın yağlarında, ilk tek dozdan sadece dört hafta sonra Karın Yağı Derecelendirme Ölçeği'ne (AFRS) göre en az bir derece azalma görüldü.

Bu, ilacın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) etkinlik için belirlediği son noktayı karşıladığı anlamına geliyordu.

Önceki Faz 2b denemesinde de katılımcıların yüzde 76,7'sinin beş aşamalı ölçekte en az bir aşama iyileşme gösterdiği ve bu kişilerin dörtte üçünün bunu sadece tek bir enjeksiyonla başardığı açıklanmıştı.

Ameliyatsız vücut şekillendirme gibi belirgin estetik uygulamaları olsa da sınıfının ilk örneği olan bu ilaç daha geniş kapsamlı sağlık faydaları da sunabilir.

Özellikle orta yaş ve sonrasında oluşan karın yağının, kronik ağrı, felç ve kardiyovasküler hastalık gibi bir dizi ciddi rahatsızlıkla ilişkili olduğu biliniyor.

CBL-514, bölgedeki daha derin iç organ yağlarını hedeflemese de deri altı yağını yüzde 25'ten fazla azaltarak kronik hastalık riskini azaltabilir.

İlaç, ameliyatsız yağ azaltmanın yanı sıra, vücutta ağrılı yağlı tümörlerin birikmesine neden olan Dercum hastalığı ve selülit tedavisi için de test ediliyor. Bu alanlarda da başarılı olması, ilacın kullanım potansiyelini daha da artıracak.

FDA ONAYINA GİDEN YOL: FAZ 3 AŞAMASI BAŞLIYOR

FDA tarafından 2023 yılında Araştırma Aşamasındaki Yeni İlaç (IND) olarak onaylanan CBL-514, şimdi son ve en önemli aşama olan Faz 3 klinik denemelerine geçmek için de onay aldı.

Şirket, 2025'in ikinci yarısında ABD, Kanada ve Avustralya'da gerçekleştirilecek iki büyük küresel Faz 3 denemesine başlamayı planlıyor ve şu anda katılımcı alımı yapıyor.