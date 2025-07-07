Gök bilimciler, 11 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal galaksinin fotoğrafını çekti

Gök bilimciler, Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskop aracını kullanarak, yoğun yıldız aktivitesiyle bilinen Heykeltıraş Galaksisi'nin nefes kesen yeni bir görüntüsünü ortaya çıkardı.

Yaklaşık 50 saatlik gözlem ve 100'den fazla pozlamanın birleştirilmesiyle oluşturulan bu görüntü, galaksinin neredeyse tamamını kapsayan 65 bin ışık yıllık bir alanı gösteriyor.

İNCELEMEK İÇİN "TATLI BİR NOKTADA"

Proje lideri Enrico Congiu'ya göre bu galaksi, hem iç yapısını detaylıca incelememize yetecek kadar yakın, hem de onu bir bütün olarak görebileceğimiz kadar ideal bir konumda.

Bu benzersiz kombinasyon, Heykeltıraş Galaksisi'ni astronomik araştırmalar için mükemmel bir hedef haline getiriyor.

Görüntüdeki mor, pembe ve sarı gibi binlerce farklı renk, yıldızların, gazın ve tozun yaşları ve bileşimleri hakkında değerli bilgiler sunuyor.

Araştırma ekibi, bu verileri kullanarak galaksi içinde şimdiden 500 gezegenimsi bulutsu (ölen yıldızlardan kalan gaz bulutları) tespit etti.