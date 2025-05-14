Gök bilimciler 11 yeni aktif galaktik çekirdek keşfetti

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Rusya Bilimler Akademisi'nden bir gök bilim ekibi, Spektr-RG (SRG) uzay gözlemevini kullanarak evrenin en enerjik ve parlak yapılarından olan 11 yeni aktif galaktik çekirdek (AGN) keşfettiğini duyurdu.

Bu keşif, galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin faaliyetleriyle ilişkili olduğu düşünülen AGN'lerin anlaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ AGN'LER X-IŞINI VERİLERİ İNCELENEREK BULUNDU

Astronomy Letters dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, baş araştırmacı Grigory Uskov ve ekibi, tüm gökyüzü araştırmalarındaki çok sayıda X-ışını kaynağını inceledi.

Gök bilimciler, özellikle SRG'nin ART-XC teleskobuyla tanımlanan ve daha önce bilinmeyen X-ışını kaynaklarına odaklanarak bu yeni aktif galaktik çekirdekleri tespit etti.

ARAŞTIRMA KAPSAMINDA 50'DEN FAZLA AGN TANIMLANDI

Ekibin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda bugüne kadar 50'den fazla aktif galaktik çekirdek ve birkaç kataklizmik değişkenin tanımlanması sağlandı.

Son makalelerinde ise, ARTSS1-5 kataloğundan 11 AGN'nin daha optik olarak tanımlanıp sınıflandırıldığı belirtiliyor; bu yeni keşfedilen AGN'ler Dünya'ya nispeten yakın konumda yer alıyor.

YENİ KEŞFEDİLEN AGN'LER SEYFERT GALAKSİSİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

Yeni keşfedilen 11 aktif galaktik çekirdeğin X-ışını parlaklıkları, modern çağdaki AGN'ler için normal kabul edilen 2 ile 300 tredesilyon erg/s arasında değişiyor.

Bu bilgiler ışığında gök bilimciler, bu AGN'leri yedi adet tip 1, üç adet tip 1.9 ve bir adet tip 2 olmak üzere Seyfert galaksileri olarak sınıflandırdı.