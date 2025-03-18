Göktürk-1, 100 bininci görüntüsünü Şehitler Abidesi'nden aldı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" vurgusuyla anlamlı bir mesaj verdi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken, sınırsız keşif yolculuğunun kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.
100 BİNİNCİ GÖRÜNTÜ, ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEN
Bu kapsamda, Göktürk-1 uydusunun Şehitler Abidesi’nden aldığı görüntü paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi:
8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış