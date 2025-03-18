Göktürk-1, 100 bininci görüntüsünü Şehitler Abidesi'nden aldı

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" vurgusuyla anlamlı bir mesaj verdi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken, sınırsız keşif yolculuğunun kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

100 BİNİNCİ GÖRÜNTÜ, ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEN

Bu kapsamda, Göktürk-1 uydusunun Şehitler Abidesi’nden aldığı görüntü paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi: